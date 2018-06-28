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Названы наиболее готовые к роману гости ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Наиболее готовыми к курортному роману во время ЧМ-2018 оказались болельщики из Бразилии. Последнее место по этому показателю заняли южнокорейцы.

Опрос туристического портала momondo показал, что 31% гостей из Бразилии готовы к отношениям. Второе место поделили аргентинцы и поляки — по 28%, говорится в поступившем в iz.ru пресс-релизе. Замыкают тройку лидеров испанцы (25%), в пятерку также вошли мексиканцы и французы (23% и 22% соответственно).

Меньше всех настроены на роман англичане (к отношениям готовы 19%), португальцы (18%), немцы (17%) и японцы (14%). Из корейцев к интрижкам склонны только 10%.

Отношения, начавшиеся во время отдыха, только в 37% случаев продолжаются после его завершения, отмечают авторы исследования. При этом среди жителей Австралии этот показатель намного выше — 59%, второе место занимают американцы (53%) и британцы (50%).

Ранее компания Visa посчитала траты иностранных болельщиков на ЧМ-2018. Больше всего денег обладатели карт, выпущенных в других странах, потратили в Москве — 1,7 млрд рублей. На втором месте с большим отрывом оказался Санкт-Петербург — 506 млн рублей. Больше всего денег потратили гости из США, меньше всего — из королевства Тонга.

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