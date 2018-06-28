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Сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Немецкая сборная по футболу поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018 и извинилась перед своими болельщиками. Сообщение опубликовано на странице команды Германии в Twitter.

«Дорогие болельщики, мы разочарованы так же, как и вы. Чемпионат мира проходит раз в четыре года, и мы ожидали от себя намного большего. Извините, что мы играли не как чемпионы мира, как бы это ни было тягостно признавать, но мы заслужили вылет» - цитирует сообщение телеканал «360».

Сборная Германии по футболу проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 и впервые в истории не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018. Ранее победители ЧМ-2014 проиграли мексиканцам со счетом 0:1, затем выиграли у шведов со счетом 2:1. Из группы F вышли сборные Мексики и Швеции. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал провал Германии на ЧМ-2018, назвав его «абсолютным разочарованием».

Немецкие футболисты также поблагодарили своих болельщиков за «невероятную поддержку» и отметили, что «иногда в футболе нужно принять поражение и признать, что оппоненты были лучше вас».

ЧМ-2018 по футболу проходит в России до 15 июля. Накануне аналитики скорректировал прогноз на победу сборной России на турнире.

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