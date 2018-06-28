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Подсчитаны траты иностранных болельщиков в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Компания Visa подсчитала, сколько потратили иностранные болельщики за время проведения чемпионата мира по футболу в России. Как оказалось, больше всего денег обладатели карт, выпущенных в других странах, потратили в Москве — 1,7 млрд рублей. 

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где расходы составили 506 млн рублей. Далее в списке идут Сочи (104 млн рублей), Казань (71 млн рублей) и Екатеринбург (48 млн рублей). 

Как уточняется в пресс-релизе, поступившем в iz.ru, больше всего трат совершили болельщики из США. На втором месте оказались футбольные фанаты и туристы из Китая, на третьем — из Мексики. Меньше всего при этом потратили гости из Королевства Тонга.

Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3,5 тыс. рублей. 

Больше всего болельщики потратили на еду, напитки и сувениры на столичной арене «Лужники» — 139 млн рублей. Из них 71 млн пришелся на иностранных граждан, а 68 млн — на россиян.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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