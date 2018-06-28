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В Англии нашли лазейку для фанатов-безбилетников на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Английским футбольным болельщикам-безбилетникам предложили поехать в Россию на матч с Бельгией ЧМ-2018, используя лазейку в системе безопасности выдачи паспорта болельщика (Fan ID). С таким призывом выступила Федерация футбола Англии, пишет The Guardian.

Выяснилось, что для получения нескольких Fan ID можно использовать один номер билета на матч. Таким образом группа английских болельщиков уже получила право безвизового въезда в Россию. Причиной пробела в системе безопасности послужили правила защиты личных данных ФИФА, не позволяющие организации передавать данные о покупателях билетов российским властям, пишет НСН.

В этой связи в Федерации футбола Англии полагают, что использование такого метода позволит большому числу фанатов приехать в РФ, чтобы поддержать свою сборную на мировом первенстве. Для получения паспорта болельщика необходимо предоставить меньше персональных данных, чем для оформления визы в Россию.

ЧМ-2018 по футболу проходит до 15 июля. Компания Visa подсчитала, сколько потратили иностранные болельщики за время проведения чемпионата мира по футболу в России. Выяснилось, что порядка 1,7 млрд рублей потратили в Москве, 506 млн рублей —- в Петербурге, далее в списке идут Сочи (104 млн рублей), Казань (71 млн рублей) и Екатеринбург (48 млн рублей).

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