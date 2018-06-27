Назван самый популярный у болельщиков вид городского транспорта Москвы

Со дня открытия чемпионата мира по футболу московским метрополитеном воспользовались 82,4 млн пассажиров. Таким образом, столичная подземка стала самым популярным видом транспорта в дни мундиаля, сообщил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Глава ведомства рассказал о том, что в дни ЧМ-2018 московский транспорт, в том числе пригородные поезда и «Аэроэкспресс», бесплатно перевозит более 140 тыс. болельщиков. Ликсутов отметил, что возле стадионов работают 20 волонтеров из Центра организации дорожного движения и столько же в фанзоне. Они помогают гостям турнира пройти к шаттлам, станциям метро и наземного транспорта, сообщает городское агентство новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что прямые трансляции матчей ЧМ-2018 в поездах московского метро посмотрели более 14 млн человек с начала мундиаля. По сообщению Ликсутова, игры ежедневно транслируют на более чем 8 тыс. экранов почти в 2 тыс. вагонов столичной подземки. За это время пассажиры посмотрели больше 30 встреч.

Чемпионат мира по футболу 2018 года, стартовавший 14 июня, завершится 15 июля. Матчи турнира принимают 12 стадионов в 11 российских городах.