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Бельгия обыграла Англию на ЧМ-2018 по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сборная Бельгии в заключительном матче группового этапа одержала победу над командой Англии. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 51-й минуте, отличился Аднан Янузай.

Таким образом, сборная Бельгии заняла первое место в группе G и в 1/8 финала сыграет с Японией. Англичане, финишировавшие вторыми, за путевку в четвертьфинал мирового первенства поспорят с колумбийцами.

Сборная России в 1/8 финала сыграет с Испанией. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Другие пары 1/8 финала: Уругвай–Португалия, Франция–Аргентина, Бразилия–Мексика, Хорватия–Дания, Швеция–Швейцария.

Впервые с 1982 года в плей-офф не сумела пробиться ни одна африканская команда. Египет, Тунис, Марокко, Сенегал и Нигерия завершили выступление на стадии группового этапа.

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