Путин подарил перепутавшим города России аргентинцам билеты на матч ЧМ

Аргентинские болельщики, перепутавшие Великий и Нижний Новгород, всё же сумели посетить матч родной команды. В этом им помог президент России Владимир Путин.

Южноамериканцы направлялись в Нижний Новгород на матч Аргентина–Хорватия, однако невнимательно ознакомились с географией России, и оказались в другом городе

Местные жители помогли путешественникам снять гостиницу и даже показали достопримечательности. СМИ, в свою очередь, предали огласке историю аргентинцев, и она дошла до Кремля.

Президент России поручил чиновникам Великого Новгорода помочь южноамериканцам с переездом в Санкт-Петербург, а также подарил билеты на матч между Аргентиной и Нигерией.

«С нами связались люди из администрации Великого Новгорода. Через переводчицу нам сказали, что по поручению Владимира Путина дарят билеты на следующую игру и проводят в Санкт-Петербург. Всё, что ни делается, всё к лучшему», — рассказали южноамериканцы в интервью «Комсомольской правде».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данную информацию, отметив, что глава государства лично поручил оказать помощь аргентинцам.

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