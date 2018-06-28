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Авиакомпания снизила цены на перелет в Корею после поражения Германии на ЧМ

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Фото: commons.wikimedia.org/Makaristos
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Мексиканская авиакомпания Aeromexico объявила о снижении цен на рейсы в Южную Корею после победы азиатской сборной над командой Германии на чемпионате мира по футболу.

Южнокорейские футболисты одержали победу со счетом 2:0, фактически обеспечив мексиканской команде место в плей-офф. Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с Бразилией.

В этой связи Aeromexico решила снизить цены на билеты в Южною Корею сразу на 20%, тем самым отблагодарив азиатскую команду, сообщает Sport Illustrated.

Не остались в стороне и болельщики сборной Мексики. В Вашингтоне фанаты принесли к посольству Южной Кореи пиво в знак благодарности. В Мехико же фанаты у стен южнокорейского дипучреждения устроили карнавал с пением и танцами.

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