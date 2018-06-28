Мексиканские футбольные фанаты подарили пиво посольству Южной Кореи в США

Мексиканские футбольные болельщики принесли пиво к посольству Южной Кореи в Вашингтоне (США) в знак благодарности за победу над сборной Германии, так как это позволило сборной Мексики выйти из группового этапа в плей‐офф на ЧМ‐2018. Об этом сообщил спортивный репортер Даррен Ровелл в Twitter.

Фанаты оставили поздравление с победой на пивных коробках и признались, что теперь южнокорейские фанаты стали «частью большой семьи», сообщает телеканал «360».

Толпа болельщиков сборной Мексики также собралась у стен южнокорейского посольства в Мехико. Фанаты прикатили грузовик, на который взобрались, что выразить свою радость. Они принесли с собой флаги, пели и танцевали, играли на вувузелах.