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Мексиканские футбольные фанаты подарили пиво посольству Южной Кореи в США

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Мексиканские футбольные болельщики принесли пиво к посольству Южной Кореи в Вашингтоне (США) в знак благодарности за победу над сборной Германии, так как это позволило сборной Мексики выйти из группового этапа в плей‐офф на ЧМ‐2018. Об этом сообщил спортивный репортер Даррен Ровелл в Twitter.

Фанаты оставили поздравление с победой на пивных коробках и признались, что теперь южнокорейские фанаты стали «частью большой семьи», сообщает телеканал «360».

Толпа болельщиков сборной Мексики также собралась у стен южнокорейского посольства в Мехико. Фанаты прикатили грузовик, на который взобрались, что выразить свою радость. Они принесли с собой флаги, пели и танцевали, играли на вувузелах.

 

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