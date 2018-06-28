Хиддинк посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды в подмосковном Новогорске.

Перед тренировкой голландский специалист обратился к игрокам на английском языке, а главный тренер команды Станислав Черчесов переводил его слова футболистам, передает ТАСС.

Хиддинк тренировал российскую сборную с 2006 по 2010 годы. Под его руководством российские футболисты завоевали бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Сейчас сборная России готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против испанцев. Встреча состоится в «Лужниках» 1 июля, начало — в 17:00 мск.

Ранее, 28 июня, стало известно, что на этот матч приедет король Испании Филипп VI, чтобы поддержать команду своей страны.