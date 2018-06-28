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Король Испании приедет в Москву на матч со сборной России

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Stefan Rousseau
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Король Испании Филипп VI приедет в Россию на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать национальную сборную на встрече с командой России. Об этом сообщили в посольстве Испании в Москве.

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Отмечается, что в ходе пребывания короля Испании в России не запланировано никаких официальных переговоров. Ранее о планах Филиппа VI посетить матч испанцев со сборной РФ сообщила Королевская федерация футбола Испании в микроблоге в Twitter.

Как пишет сайт kp.ru, король Испании посетил тренировочную базу сборной страны перед отлетом в РФ и теперь принял решение лично поддержать игроков в плей-офф. Также опубликована фотография короля с капитаном «Красной фурии» Серхио Рамосом.

Встреча сборных России и Испании в рамках ЧМ-2018 пройдет 1 июля на арене «Лужники» в Москве. Игрок испанской сборной Иско предрек «очень сложный» матч с российской командой.

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