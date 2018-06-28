Небензя раскритиковал решение о расширении мандата ОЗХО

Постпред России при ООН Василий Небензя негативно оценил решение о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно которому структуру наделили правом определять виновных в применении отравляющих веществ.

«Реакция России на это решение негативная, мы были против этой идеи изначально. Мы считаем, что плохая идея — возлагать на технический секретариат ОЗХО функции определения вины, ответственности», — приводит его слова RT.

Как поясняет политик, эта организация не создана для этого, поскольку в Конвенции о запрещении химического оружия нет соответствующих положений. Также он обратил внимание на то, что расширение мандата ОЗХО лишает соответствующих функций Совет Безопасности ООН.

Небензя подчеркнул, что это «вредный процесс», который не поможет прийти к консенсусу и отразится на политических дискуссиях по Сирии

27 июня участники специальной сессии ОЗХО одобрили проект резолюции, расширяющий полномочия организации. По словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, Лондон, продвигая свой проект резолюции, использовал шантаж и оказывал давление на ближайших союзников Москвы.