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Определились все участники плей-офф ЧМ по футболу

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Стали известны все 16 участников плей-офф чемпионата мира по футболу – 2018. Групповой этап мирового первенства завершится в четверг, 28 июня. Последними путевки в плей-офф завоевали сборные Колумбии и Японии.

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В 1/8 финала Россия сразится с Испанией, Уругвай — с Португалией, Бразилия — с Мексикой, Швеция — со Швейцарией, Хорватия — с Данией, Франция — с Аргентиной.

Осталось лишь определить победителя группы G. Первое место оспорят сборные Англии и Бельгии. Победитель в плей-офф сыграет с Японией, а вторая команда — с Колумбией.

Стоит отметить, что чемпионат мира по футболу в России стал провальным для африканских сборных. Впервые с 1982 года ни одна команда не представляет континент в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 

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