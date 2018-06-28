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Лавров обсудил с послом ЕС Украину, Сирию и двусторонние отношения

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава представительства Евросоюза (ЕС) в России Маркус Эдерер обсудили в четверг, 28 июня, отношения между Москвой и Брюсселем, урегулирование конфликта на Украине и ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского МИДа в четверг, 28 июня.

Лавров в ходе встречи с Эдерером указал на важность восстановления работы секторальных диалогов, приостановленных по инициативе ЕС.

Отношения между Москвой и Брюсселем резко ухудшились на фоне возвращения Крыма в состав России и начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. Очередное обострение произошло весной 2018-го после покушения на британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. 

Лондон голословно обвинил Россию в причастности к покушению и объявил о высылке 23 российских дипломатов. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства. 23 марта в ЕС приняли решение отозвать посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера «для консультаций», после чего он вернулся в РФ.

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