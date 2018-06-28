ФАС исключила повторение ситуации с ростом цен на бензин

Оснований для роста цен на бензин в 2019 году при увеличении акциза почти на треть нет. С таким заявлением выступил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Он подчеркнул, что действия правительства и введение гибкого акциза позволят избежать ситуации, возникшей ранее в этом году. Кроме того, кабмин предложил меры, позволяющие вводить повышенные экспортные пошлины без привязки к механизмам учета конъюнктуры цен внешних рынков.

По мнению Голомолзина, завершение налогового маневра приведет к снижению цен на моторное топливо до уровня инфляции.

«Мы полагаем, что в рамках завершения налогового маневра будут созданы условия, когда цены вернутся к многолетней тенденции, которая была, а именно к повышению цен на уровне инфляции», — приводит ТАСС слова замглавы ФАС.

По данным Росстата, с начала 2018 года резко выросли средние цены на бензин и дизельное топливо — на 8,2 и 8,5% соответственно. В мае – начале июня цена за литр бензина превысила уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей и дизель на 2 тыс. рублей за тонну и договорилось с крупнейшими нефтекомпаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая. Благодаря этим мерам рост цен на бензин замедлился в 12 раз.