Прямой эфир

Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз, согласно опубликованным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

С 4 по 9 июня розничные цены на топливо увеличились на 0,1%, то есть выросли на 5 копеек. Неделей ранее (с 28 мая по 3 июня) средние потребительские цены на бензин выросли на 60 копеек, то есть увеличились сразу на 1,4%.

За первую неделю июня бензин подорожал в 32 регионах. Более всего цены увеличились в Челябинске — на 2,4%, в Севастополе, Владимире, Кызыле, Элисте — на 1,1–1,8%. Снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов. Более всего цены снизились в Красноярске — на 0,7%, Астрахани — на 0,5%, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске — на 0,4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.

С 1 июня правительство России снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, кабмин договорился с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок, а также пообещал повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

С начала года, по данным Росстата, средние цены на бензин увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо — на 8,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей
Бензин в Москве подешевел

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017