Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз, согласно опубликованным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

С 4 по 9 июня розничные цены на топливо увеличились на 0,1%, то есть выросли на 5 копеек. Неделей ранее (с 28 мая по 3 июня) средние потребительские цены на бензин выросли на 60 копеек, то есть увеличились сразу на 1,4%.

За первую неделю июня бензин подорожал в 32 регионах. Более всего цены увеличились в Челябинске — на 2,4%, в Севастополе, Владимире, Кызыле, Элисте — на 1,1–1,8%. Снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов. Более всего цены снизились в Красноярске — на 0,7%, Астрахани — на 0,5%, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске — на 0,4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.

С 1 июня правительство России снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, кабмин договорился с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок, а также пообещал повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

С начала года, по данным Росстата, средние цены на бензин увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо — на 8,5%.