Глава «Роснефти» назвал причины роста цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров компании, выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо.

По его словам, первый фактор — это девальвация рубля.

«Если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. <…> Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует», — цитирует Сечина агентство «РИА Новости».

Второй причиной он назвал рост мировых цен на нефть, которые с конца 2017 года взлетели на 25%. Сечин обратил внимание, что на стоимость переработки нефти также повлиял рост транспортных затрат и энергетики.

В качестве третьей причины глава «Роснефти» указывает непривлекательность нефтепереработки в стране, так как она вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

По данным Росстата, с начала 2018 года резко выросли средние цены на бензин и дизельное топливо — на 8,2% и 8,5% соответственно. В мае – начале июня цена за литр бензина превысила уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей и дизель на 2 тыс. рублей за тонну и договорилось с крупнейшими нефтекомпаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая. Благодаря этим мерам рост цен на бензин замедлился в 12 раз.