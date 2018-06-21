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Глава «Роснефти» назвал причины роста цен на бензин

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров компании, выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо.

По его словам, первый фактор — это девальвация рубля.

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«Если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. <…> Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует», — цитирует Сечина агентство «РИА Новости».

Второй причиной он назвал рост мировых цен на нефть, которые с конца 2017 года взлетели на 25%. Сечин обратил внимание, что на стоимость переработки нефти также повлиял рост транспортных затрат и энергетики.

В качестве третьей причины глава «Роснефти» указывает непривлекательность нефтепереработки в стране, так как она вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

По данным Росстата, с начала 2018 года резко выросли средние цены на бензин и дизельное топливо — на 8,2% и 8,5% соответственно. В мае – начале июня цена за литр бензина превысила уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей и дизель на 2 тыс. рублей за тонну и договорилось с крупнейшими нефтекомпаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая. Благодаря этим мерам рост цен на бензин замедлился в 12 раз

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