Захарова сыронизировала над призывом Ягланда о выплате взносов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала призыв генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда к Москве об осуществлении выплат в бюджет организации до 30 июня 2018 года.

«Есть хорошее выражение: кто заказывает музыку, тот и платит. Мы музыку не заказывали, за что платить?» — сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможном изменении позиции России по данной теме.

Захарова отметила, что ее слова «это, конечно, художественный образ».

«Неужели они [Совет Европы] не понимали и до сих пор не понимают, что если не восстановить полноформатное членство РФ в этой организации на основе ими же выработанных документов, то никакого дальнейшего развития не будет?» — цитирует представителя МИДа ТАСС.

27 июня Ягланд заявил, что последний срок выплаты членских взносов России в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) истекает 30 июня.

В 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом.

После этого Россия заявила, что не будет работать на таких условиях и вернется в ПАСЕ после устранения русофобских настроений и внесения изменений в регламент организации. Также Москва прекратила выплату взносов в бюджет СЕ. Руководство организации в ответ на действия России пригрозило принять меры.

Весной текущего года ПАСЕ признала, что из-за отказа Москвы платить взносы, а также из-за того, что Турция вернулась к статусу обычного плательщика в бюджете Совета Европы образовался дефицит в €18 млн.