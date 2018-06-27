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Генсек Совета Европы назвал сроки взноса России в бюджет организации

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Последний срок выплаты членских взносов России в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы истекает 30 июня. Об этом во заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.

«Я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему», – цитирует его «Федеральное агентство новостей».

В 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом.

После этого Россия заявила, что не будет работать на таких условиях и вернется в ПАСЕ после устранения русофобских настроений и внесения изменений в регламент организации. Также Москва прекратила выплату взносов в бюджет СЕ. Руководство организации в ответ на действия РФ пригрозило принять меры.

Весной этого года ПАСЕ признала, что из-за отказа Москвы платить взносы, а также из-за того, что Турция вернулась к статусу обычного плательщика в бюджете Совета Европы образовался дефицит в €18 млн.

17 мая глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией оценил размер добровольного взноса Киева в бюджет Совета Европы в  $400 тыс.

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