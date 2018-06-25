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ПАСЕ утвердила председателем Лилиан Мори Паскье

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Фото: flickr.com/OSCE Parliamentary Assembly
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Депутат из Швейцарии Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Утверждение нового главы на открытии июньской сессии 25 июня прошло без голосования, так как Паскье была единственным кандидатом на этот пост. Она была поддержана аплодисментами депутатов, сообщает ТАСС.

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В своем первом выступлении Лилиан Мори Паскье заявила, что намерена уделить особое внимание борьбе с коррупцией.

«Заявления о коррупции начинают коварно разрушить ПАСЕ», — заявила депутат из Швейцарии. Она добавила, что правительства, которые входят в состав Совета Европы, «должны принять меры по ситуации с коррупцией до конца 2018 года и должны добиваться предупреждения коррупции у себя».

Паскье работает в ассамблее более восьми лет и входит во все основные группы, кроме того, парламентарий является, автором документа о возможности отставки глав ПАСЕ.

На посту председателя ПАСЕ швейцарский парламентарий сменила итальянского коллегу по социалистической фракции «Социалисты, демократы и зеленые» Микеле Николетти. Он был избран главой ПАСЕ в январе 2018 года, но ему пришлось сложить с себя полномочия после того, как он не смог подтвердить депутатский мандат в Италии. В апреле Паскье стала единственным кандидатом на эту должность.

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