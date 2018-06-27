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Пушков предостерег Совет Европы от ультиматума России по уплате взноса

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предостерег Совет Европы (СЕ) от ультиматумов России относительно «крайних сроков» уплаты членского взноса в организацию.

Он напомнил, что инициаторами острейшего кризиса в отношениях между Москвой и СЕ стала не российская сторона, а Страсбург. В связи с этим сенатор посоветовал организации обратиться с подобными требованиями к Украине и другим членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

27 июня генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня текущего года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.

Разногласия между Советом Европы и Москвой начались в 2014 году, когда российская делегация в ПАСЕ была лишена полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Позднее Москва решила отказаться от уплаты членских взносов из-за санкций, которые не позволяют ей в полной мере участвовать в деятельности организации, в частности в голосованиях.

Весной 2018 года ПАСЕ признала, что из-за решения России по взносам и отказа Турции от статуса основного плательщика в бюджете Совета Европы образовался дефицит в размере €18 млн.

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