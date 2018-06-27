Пушков предостерег Совет Европы от ультиматума России по уплате взноса

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предостерег Совет Европы (СЕ) от ультиматумов России относительно «крайних сроков» уплаты членского взноса в организацию.

Он напомнил, что инициаторами острейшего кризиса в отношениях между Москвой и СЕ стала не российская сторона, а Страсбург. В связи с этим сенатор посоветовал организации обратиться с подобными требованиями к Украине и другим членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Совету Европы не следует выдвигать России "крайних сроков" и ультиматумов. Авторы острейшего кризиса в отношениях между Россией и СЕ находятся не в Москве, а в Страсбурге. Ультиматумы и крайние сроки для снятия санкций с России надо ставить Украине и ее союзникам в ПАСЕ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 27, 2018

27 июня генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня текущего года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.

Разногласия между Советом Европы и Москвой начались в 2014 году, когда российская делегация в ПАСЕ была лишена полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Позднее Москва решила отказаться от уплаты членских взносов из-за санкций, которые не позволяют ей в полной мере участвовать в деятельности организации, в частности в голосованиях.

Весной 2018 года ПАСЕ признала, что из-за решения России по взносам и отказа Турции от статуса основного плательщика в бюджете Совета Европы образовался дефицит в размере €18 млн.