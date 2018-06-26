Слуцкий назвал срок исчерпания средств у Совета Европы

Средства Совета Европы при выполнении текущих программ будут исчерпаны в начале 2019 года, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Денег, которые остались у организации, не большой секрет, что их хватит на сегодняшние программы, которые ведет Совет Европы, где-то до начала будущего года», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что без российских взносов организации придется сократить программы и персонал. «Всё это грустно», — констатировал Слуцкий. При этом, комментируя заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда о том, что Москва должна заплатить свой взнос до 30 июня, парламентарий отметил, что Россия никому не ставит ультиматумы.

«ПАСЕ, Совет Европы вольны поступать как считают нужным, так же как Россия подобное же право оставляет за собой», — заключил глава думского комитета.

Однако Слуцкий не исключил, что Россия сможет восстановить статус основного плательщика СЕ, если объединение снимет наложенные на нее санкции в ПАСЕ. «Мы не излишне категоричны, мы просто уже являемся страной с переполненной чашей терпения», — пояснил парламентарий.

В 2014 году ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию, мотивировав это решение событиями на Украине и вхождением Крыма в состав РФ, не признав волеизъявления местных жителей. В ответ Москва приостановила свое участие в ассамблее и прекратила выплату взносов в бюджет Совета Европы. Весной 2018 года Парламентская ассамблея сообщила, что в бюджете СЕ сформировался дефицит в €18 млн.