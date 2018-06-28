Президент Финляндии рассказал о длительности встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США в Хельсинки продлится несколько часов, рассказал в четверг, 28 июня, президент Финляндии Саули Ниинистё. Он отметил, что в двустороннем формате намерен встретиться и с Владимиром Путиным, и с Дональдом Трампом.

По словам лидера Финляндии, соответствующая договоренность с президентом США уже достигнута. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Верю, что состоится также двусторонняя встреча и с президентом Путиным», — сообщил Ниинистё на пресс-конференции.

Ранее он анонсировал темы, которые намерен обсудить в ходе встречи с президентом РФ и лидером США: Ниинистё волнует ситуация в Балтийском море и в Арктическом регионе.

28 июня стало известно, что встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

В Кремле подтвердили планы Путина обсудить с Трампом перспективы развития российско-американских отношений.

В Белом доме сообщили, что президенты обсудят на совместной встрече вопросы национальной безопасности и двусторонние отношения.