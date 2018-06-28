Президент Финляндии обозначил темы переговоров с Путиным и Трампом

Президент Финляндии Саули Ниинистё намерен обсудить с коллегами из России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ситуацию в Балтийском море и в Арктическом регионе. Темы российско-американского саммита станут известны в ближайшие две недели.

«Но они обязательно обсудят общую международную ситуацию и, надеюсь, также вопросы контроля над вооружениями и разоружения. Даже небольшие шаги в снижении напряженности были бы в интересах каждого», — говорится в заявлении Ниинистё.

28 июня стало известно, что встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений России и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

О месте и дате встречи удалось договориться после визита в Москву советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона. 27 июня он встречался с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами.