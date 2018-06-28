Прямой эфир

Болтон исключил возможность военного столкновения России и США в Сирии

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военное столкновение между Соединенными Штатами и Россией в Сирии вряд ли возможно. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Неочевидный саммит
Есть ли у Путина и Трампа шансы встретиться до конца года

«Мы ушли с нашего пути, чтобы избежать такой возможности. Это не в интересах обеих стран», — сказал Болтон «Интерфаксу».

Ранее Болтон заявил о том, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп имеют схожие позиции по вопросу улучшения отношений между странами. По словам советника главы Белого дома, они считают нужным обсуждать и вести дискуссию по общим проблемам, потому что двусторонние отношения очень важны.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с Болтоном. Они обсудили двусторонние отношения, а также ситуации в Сирии и на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пенс не стал комментировать идею возврата России в «большую семерку»
Россия и США договорились о месте и времени встречи Путина и Трампа
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017