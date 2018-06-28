Болтон исключил возможность военного столкновения России и США в Сирии

Военное столкновение между Соединенными Штатами и Россией в Сирии вряд ли возможно. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы ушли с нашего пути, чтобы избежать такой возможности. Это не в интересах обеих стран», — сказал Болтон «Интерфаксу».

Ранее Болтон заявил о том, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп имеют схожие позиции по вопросу улучшения отношений между странами. По словам советника главы Белого дома, они считают нужным обсуждать и вести дискуссию по общим проблемам, потому что двусторонние отношения очень важны.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с Болтоном. Они обсудили двусторонние отношения, а также ситуации в Сирии и на Украине.