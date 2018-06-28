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Россия и США прорабатывают встречу Лаврова и Помпео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В министерстве иностранных дел России заявил о подготовке встречи главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

При этом не исключено, что подготавливаемое сторонами мероприятие состоится в течение двух недель, заявил замминистра Сергей Рябков.

«Да, разумеется, мы это прорабатываем и исходим из того, что, с учетом достигнутой договоренности о встрече на высшем уровне, такой контакт крайне востребован», — приводит слова дипломата «РИА Новости». — Возможно многое: диапазон двухнедельный, который перед нами. И в течение этого времени, как мы думаем, такая встреча вполне может состояться».

Сергей Лавров провел 27 июня переговоры с советником президента Соединенных Штатов Джоном Болтоном, который посетил Россию с трехдневным визитом для подготовки российско-американского саммита. Дипломаты обменялись мнениями о ситуации в Сирии и на Украине, а также обсудили отношения двух стран.

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