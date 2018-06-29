Государство компенсирует ВЭБу потери от проектов

Государство будет компенсировать Внешэкономбанку (ВЭБ) потери от участия в проектах общегосударственного значения, в том числе по реализации нового майского указа, если они окажутся убыточными для банка в периоде до трех лет. Такая норма содержится в новом проекте меморандума корпорации, рассказал «Известиям» зампред ВЭБа, член правления Алексей Иванченко. В Минфине согласились с положениями документа, хотя напомнили, что безубыточность все-таки является одним из важнейших принципов работы ВЭБа.

Внешэкономбанк будет принимать участие в реализации нового майского указа президента. Такое положение содержится в проекте меморандума банка о финансовой стабильности, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Безубыточность останется одним из важнейших принципов вхождения ВЭБа в проекты, однако исключение может быть сделано для проектов, реализация которых соответствует целям майского указа.

ВЭБ не будет финансировать проекты, которые на стадии проведения их экспертизы не показывают возвратности вложенных средств, сообщил «Известиям» Алексей Иванченко. Однако для проектов «общегосударственного значения», в том числе для реализации майского указа, может быть сделано исключение. Если они окажутся убыточными для ВЭБа на горизонте 1–3 лет, то государство окажет банку поддержку, включая компенсацию возможных потерь, отметил он. Для этого будет приниматься отдельное решение набсовета ВЭБа. При принятии решения он будет оценивать возможный социально-экономический эффект от реализации таких проектов.

Документ сейчас проходит стадию межведомственного согласования, пояснили «Известиям» в пресс-службе ВЭБа. Он закладывает правовые основы работы для реализации задач новых национальных проектов, которые предусмотрены в майском указе.

Президент Владимир Путин в своем новом указе поручил правительству до 1 октября этого года представить на рассмотрение 12 нацпроектов: по демографии, здравоохранению, образованию, жилью и городской среде, экологии, безопасным автодорогам, производительности труда, науке, цифровой экономике, культуре, поддержке малого и среднего бизнеса и несырьевому экспорту. Проекты будут исходить из того, что продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, бедность снизиться в два раза, жилищные условия смогут улучшать не менее 5 млн семей ежегодно, а количество малых и средних предпринимателей достигнет 25 млн.

Сейчас вопрос докапитализации ВЭБа находится в стадии проработки, говорил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. Сумма будет заложена в проект бюджета на 2019 год. Ранее предполагалось, что ВЭБ в качестве докапитализации получит 100 млрд рублей в год, однако эта сумма точно будет скорректирована в большую сторону, рассказывал ранее «Известиям» источник в аппарате правительства. При этом сохраняются планы о том, что в перспективе ВЭБ должен стать прибыльным, отмечал другой собеседник газеты.

Если государство будет компенсировать ВЭБу потери по важнейшим для страны проектам, это будет правильным подходом, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он напомнил, что именно из-за того, что государство нагружало ВЭБ убыточными проектами, институт и оказался «в плачевной ситуации». Однако эксперт отметил, что ВЭБу для инвестиций лучше выбирать социально значимые проекты, например строительство автодорог в регионах.

В конце мая в ВЭБе сменилось руководство. Главу банка развития Сергея Горькова сменил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В пресс-службе ВЭБа отметили, что сейчас совместно с Минфином и экспертным сообществом прорабатывается новая финансовая модель деятельности банка, которая позволит не только обеспечить его долгосрочную устойчивость, но даст максимально возможный положительный эффект для развития российской экономики.