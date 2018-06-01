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Из ВЭБа уволят половину сотрудников

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Внешэкономбанк планирует сократить численность работников на 40–50%. Решение принято по итогам аудита текущего состояния госкорпорации. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ВЭБа.

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«Оптимизация будет довольно масштабной — на уровне 40–50% от нынешней штатной численности. Требования к производительности труда возрастут», — цитирует представителя Внешэкономбанка RNS. Задачи, поставленные перед ВЭБом как опорным институтом развития, будут выполнены с учетом профессионализма работников, заверили в ВЭБе.

Госкорпорация существенно меняет подход к бизнесу и проблемным активам, при котором некоторые функции «могут стать избыточными для института развития», отметили в пресс-службе.

Оптимизация будет проходить в строгом соответствии с действующим законодательством, и все необходимые выплаты будут проведены. Госкорпорация будет содействовать в дальнейшем трудоустройстве своих сотрудников.

Сокращение численности штата позволит сэкономить на зарплатах, а также на сопряженных расходах — транспортных расходах, аренде площадей и т.д.

Президент России Владимир Путин 24 мая текущего года подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем ВЭБа.

Чистый убыток ВЭБа по МСФО, приходящийся на правительство, составил за I квартал текущего года 20,9 млрд рублей. Прибыль Внешэкономбанка за I квартал прошлого года, приходящаяся на правительство, составляла 13,8 млрд рублей. Чистый процентный доход госкорпорации в I квартале снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 12,3 млрд рублей — в 1,64 раза.

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