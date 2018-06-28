Росстат констатирует снижение цен на бензин

Средняя розничная цена бензина в России к 25 июня снизилась на 2 копейки и составила 43,42 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, сообщает Росстат.

Так, цена бензина марки Аи-92 снизилась на 3 копейки, до 41,65 рубля за литр. Аи-95 подешевел на 2 копейки, до 44,66 рубля за литр. Аи-98 вырос на 3 копейки, до 49,75 рубля за литр.

При этом наибольшее удешевление бензина отмечено в Кызыле — на 1,8%, Рязани — на 1,7% и Костроме — на 1,3%.

Вместе с тем дизельное топливо подорожало на 2 копейки, до 44,46 рубля за литр.

Из-за роста цен на топливо, начавшегося в мае, правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей и дизель на 2 тыс. рублей за тонну.

Также кабмин договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая. Благодаря этим мерам рост цен на бензин замедлился в 12 раз.