Прыгнуть выше головы

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборной России предстоит встретиться с одной из сильнейших команд планеты XXI века — Испанией. За последние 10 лет «красная фурия» трижды выигрывала крупные международные турниры: два чемпионата Европы (в 2008 и 2012 годах) и мировое первенство в 2010 году. Пожалуй, самый сложный соперник из всей сетки ЧМ достался подопечным Станислава Черчесова в первом же раунде матчей на вылет.

Стоит отметить, что выход в 1/8 финала чемпионата мира уже является для команды России историческим событием. Наша сборная ни разу в своей постсоветской истории не выходила в плей-офф, всегда спотыкаясь на групповой стадии мундиалей. Однако на домашнем турнире болельщики ждут от национальной команды больших достижений.

— Сборная России неплохо смотрится на этом турнире, особенно мне понравились два первых матча, — заявил «Известиям» легендарный египетский футболист Мидо. — Команда действовала очень здорово, выглядела надежно и неплохо смотрелась в прессинге. Затем был очень сложный матч с Уругваем, где южноамериканцы одержали заслуженную победу. Теперь российскую команду ждет еще один очень непростой соперник в лице Испании. Но я думаю, у вашей сборной есть все шансы достойно выступить в плей-офф.

Сборная Испании является абсолютным фаворитом в паре с Россией. Команда с Пиренейского полуострова занимает 10-е место в рейтинге ФИФА, тогда как наша сборная располагается на 70-й позиции. Сейчас букмекерские конторы оценивают победу испанцев с коэффициентом всего лишь 1,6. На победу России принимают ставки с коэффициентом один к шести.

— Очевидно, что сборную России не считают фаворитом, но футбол непредсказуем, — отметил в беседе с «Известиями» экс-форвард национальной команды Дмитрий Булыкин. — Этот турнир подарил уже не одну сенсацию, так что надо верить в нашу команду. Думаю, родные стены и стадион, а также поддержка болельщиков должны помочь. А там — чем черт не шутит, можно и положительного результата добиться.

Схожую точку зрения высказал и легендарный хорватский футболист, бывший игрок мадридского «Реала» Давор Шукер, который сейчас возглавляет Федерацию футбола Хорватии. Функционер отметил, что в плей-офф любая команда имеет шанс на успех.

— Есть фавориты на бумаге, но они не всегда доказывают это на футбольном поле, — сказал «Известиям» лучший бомбардир чемпионата мира 1998 года. — Поэтому я считаю, что у России есть шанс пройти дальше. Особенно с учетом той поддержки, которую оказывают российские болельщики. Даже на матчах сборной Хорватии я часто слышу, как с трибун громко кричат: «Россия, Россия!»

Не стал выделять фаворита в предстоящей встрече и легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс, сейчас выступающий за португальский ФК «Порту».

— Испанской команде предстоит очень сложная игра, — сказал он «Известиям». — Футболистам надо быть максимально сконцентрированными все 90 минут матча, а если потребуется, то и 120. К тому же наша сборная будет встречаться с хозяевами турнира на стадионе, который вмещает около 80 тыс. человек. Наши соперники получат фантастическую поддержку, а это всегда важный фактор. Поэтому я бы не стал выделять фаворита этой пары. На групповом этапе футболисты сборной России доказали, что не только хорошо умеют играть в футбол, но и проявили характер, волю к победе. У вас есть несколько очень сильных игроков группы атаки, а также опытные защитники с Игорем Акинфеевым в воротах.

В заключительном туре группового этапа в составе сборной России на поле не вышли несколько ключевых футболистов. С Уругваем (0:3) не сыграли Юрий Жирков, Марио Фернандес и Александр Головин. Тренерский штаб по разным причинам решил приберечь лидеров, хотя из-за удаления Игоря Смольникова, Марио Фернандесу все-таки пришлось выйти на поле. Скорее всего, в матче с испанцами все трое окажутся в стартовом составе.

— Головин, Жирков и Фернандес — классные игроки, их действительно не хватало на поле в игре с Уругваем, — отметил Мидо. — Они, безусловно, усилят игру команды в матче с Испанией. Мне нравятся не только эти российские футболисты, но и в целом вся ваша команда. Каждый знает, что нужно делать на поле и делает это. Россия может удивить Испанию.

За последний год сборная России уже имела опыт выступления против сборной Испании. Команда Станислава Черчесова играла против «красной фурии» в контрольном матче, который в ноябре проходил в Санкт-Петербурге. Тогда национальная команда сумела отыграться и свела матч к ничьей (3:3), проигрывая по ходу встречи 1:3. Дублем в той игре отметился Федор Смолов, который на текущем чемпионате мира еще не поражал ворота соперников.

— Товарищеские матчи вообще не являются показателем, — заявил «Известями» Дмитрий Булыкин. — С тех пор обе команды очень изменились. Произошли перемены в составах, наша команда полностью изменила схему игры, а испанцы и вовсе успели сменить тренера (за сутки до старта турнира Хулен Лопетеги был уволен и заменен на Фернандо Йерро. — «Известия»). Думаю, сейчас нас ждет совершенно другой матч, к которому обе сборные подойдут с запредельной мотивацией.

Триумфатор поединка Россия–Испания в 1/4 финала выйдет на победителя пары Хорватия–Дания. Президент хорватского футбольного союза заявил, что был бы не против встретиться на следующей стадии турнира со сборной РФ.

— У России в составе хватает сильных игроков, — подчеркнул Давор Шукер. — Я желаю вашей команде всего наилучшего в предстоящем матче против Испании. Мне бы хотелось, чтобы Россия и Хорватия встретились в четвертьфинале чемпионата мира в Сочи.

Матч Россия–Испания состоится 1 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 мск. На этой арене наша национальная команда проведет уже свою вторую игру на чемпионате мира. Ранее в «Лужниках» команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в матче открытия мундиаля.

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