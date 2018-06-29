«Сделаем все, чтобы порадовать болельщиков»

Футболист испанского «Вильярреала» Денис Черышев стал одним из самых ярких игроков сборной России на домашнем чемпионате мира. На счету 27-летнего полузащитника три забитых гола, и с этим показателем он занимает четвертое место в гонке бомбардиров, деля его с нападающим сборной Испании Диего Костой. Уступает россиянин лишь португальцу Криштиану Роналду (четыре мяча), бельгийцу Ромелу Лукаку (четыре мяча) и англичанину Гарри Кейну (пять мячей). К сожалению, последний матч группового этапа сложился для Дениса Черышева, как и для всей нашей команды, не столь удачно. Сборная России крупно проиграла команде Уругвая (0:3), а полузащитник стал виновником автогола, когда рикошетом от его ноги мяч предательски закатился в сетку ворот Игоря Акинфеева.

Отличный шанс на реабилитацию появится у футболиста уже в эти выходные, когда национальная команда будет проводить матч 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании. Для Дениса Черышева эта игра будет иметь принципиальное значение, так как он является воспитанником испанского футбола и всю свою карьеру провел на Пиренейском полуострове. В преддверии старта плей-офф Кубка мира один из главных лидеров сборной России дал интервью «Известиям», в котором рассказал о причинах разгромного поражения от команды Уругвая, шансах на успех в игре с испанцами и поддержке отца.

— Поражение от уругвайцев показало слабые стороны сборной России. Может ли результат этого матча положительно сказаться на игре нашей команды?

— Безусловно, мы надеемся, что нам удастся вынести из этого неудачного результата какие-то положительные моменты, и это в итоге поможет нам в следущей игре. У нас очень серьезный настрой. Мы хотим прогрессировать, выиграть предстоящий матч и идти дальше.

— Сборная Уругвая победила команды Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) менее уверено, чем россияне (3:1 и 5:0). За счет чего южноамериканцы так серьезно прибавили в игре с нами?

— Во-первых, сборная Уругвая имеет очень серьезных исполнителей. Во-вторых, крайне проблематично больше тайма вдесятером играть против сборной такого высокого уровня. При этом у нас были неплохие подходы — и до, и после удаления. Увы, реализовать их не удалось.

— Вы спокойно восприняли свою замену после удаления Игоря Смольникова в первом тайме?

— Конечно. Я уважаю любое решения тренера. Если он решил, что так нужно сделать и это поможет команде, то с моей стороны не может быть никаких вопросов. Главное — сделать лучше для команды, поэтому я спокойно к этому отношусь, это нормально.

— Это удаление серьезно подвело команду?

— У каждого футболиста случаются в карьере неудачные матчи. Сегодня ошибся он, завтра может ошибиться кто-то другой. Ничего страшного, игровой момент. Мы поддержали Игоря. Надеемся, болельщики тоже поддержат.

— Вы были признаны лучшим игроком первых двух матчей сборной России, а в игре с командой Уругвая записали на свой счет автогол и ушли с поля в первой половине игры. Это не подкосило вас эмоционально?

— Конечно, обидно, что не удалось добиться положительного результата в игре с Уругваем, но в целом я нормально все воспринял. Нужно двигаться вперед и не обращать внимания ни на обидные слова, ни на слишком возвышающие высказывания. Нам просто нужно идти своим путем, много работать, что мы и делаем. Чтобы дальше прогрессировать, надо принять всё, что уже произошло.

— В плей-офф сборная России сыграет с одной из сильнейших команд мира — Испанией. Расклады явно не в нашу пользу...

— Очевидно, что в 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, мы сможем показать достойный результат.

— Вы долгое время выступаете в Испании. Наверное, лучше остальных игроков знаете, как справиться с этой командой?

— Уверен, что про Испанию, как и про любую другую сборную, больше всего знает наш тренер.

— Перед игрой с уругвайцами Артем Дзюба говорил, что стоит команде один раз оступиться, и болельщики снова начнут критиковать ее. Как думаете, фанаты не отвернутся от сборной перед плей-офф?

— Уверен, что они как следует поддержат нас, несмотря на поражение от Уругвая. Мы провели на чемпионате мира уже три игры, все были в разных городах. На каждом стадионе болельщики великолепно нас встречали и гнали вперед все 90 минут. В последней игре группового этапа нам, к сожалению, не удалось отблагодарить их хорошим результатом, но надо иди вперед. В дальнейшем мы сделаем всё, чтобы порадовать своих поклонников.

— Раньше, когда вы не попадали в состав сборной, ваш отец — Дмитрий Черышев, известный футболист, бывший нападающий сборной России, часто говорил, что именно вы нужны национальной команде. Как думаете, он пытался подбодрить вас или действительно верил в это?

— Папа всегда искренне верил в меня и очень хотел видеть меня в футболке национальной команды. Надеюсь, сейчас он доволен тем, как всё складывается, и тем, что я не подвел его. Да, был неудачный матч с Уругваем, но в будущем я постараюсь дать отцу еще много поводов для гордости.

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