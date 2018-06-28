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Норвегия готова принять 15 мигрантов с судна Lifeline

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Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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Власти Норвегии заявили о готовности принять 15 мигрантов с судна Lifeline. Об этом заявила глава МВД страны Ине Эриксен Сёрейде.

В кабмине указали, что 15 мигрантов включены в ежегодную квоту, которая прописана в бюджете страны. Всего в этом году Норвегия планировала принять по квоте 2120 человек, в том числе 1 тыс. беженцев из Конго и 700 — из Сирии, сообщает ТАСС.

Правительство Мальты разрешило судну неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся более 200 беженцев, зайти в порт острова.

Ранее сообщалось, что Италия отказалась от приема судов с мигрантами, страна больше не хочет связываться с теми, кто перевозит в Европу нелегалов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном, что Италия выступает за создание центров по приему мигрантов в странах их происхождения.

11 июня глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказали закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту, в числе которых дети и беременные женщины.

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