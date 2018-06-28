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Украинские журналисты оскорбили российского корреспондента в Дании

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Украинские журналисты грубым оскорблением ответили на просьбу корреспондента «РИА Новости» Людмилы Божко помочь ей с переводом с украинского на русский и не позволили своим коллегам подсказать россиянке.

Инцидент произошел после пресс-конференции премьера Украины Владимира Гройсмана в Копенгагене, на которой он говорил на украинском языке с переводом на английский через наушники.

Божко задала Гройсману вопрос о том, рассматривает ли Киев выполнение требования МВФ о приведении цен на газ для населения к рыночному уровню.

«Что-то я успела записать с ходу, а что-то упустила, как мне показалось. Поэтому после пресс-конференции я подошла к группе украинских журналистов, которые говорили по-русски, и попросила их точно перевести слова украинского премьера с украинского на русский», — цитирует Божко «РИА Новости».

По ее словам, один коллега согласился ей помочь, однако через минуту к ним подошли двое украинских журналистов и начали «громко, возмущенно <…> указывать моему помощнику — кому это он помогает?», а после назвали Божко пропагандистом и убийцей, заявив, что лично она виновата во всем перед Украиной.

«И сказали, что все мы (я истолковала это, как российские журналисты) все перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню», — рассказала она.

По мнению агрессивных журналистов, Гройсману не следовало отвечать на вопросы российского корреспондента.

«Агрессивно настроенная пара так близко подошла ко мне, что я на самом полном серьезе подумала, что меня сейчас начнут просто-напросто бить. В шоке я отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку. Как это возможно — подходить к незнакомому человеку, «тыкать», говоря, что он убийца! Меня оскорбили как журналиста и человека!», — сказала Людмила Божко.

Ранее в Европейской федерации журналистов Украину признали страной, в которой журналисты больше всего подвергаются запугиванию и дискриминации.

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