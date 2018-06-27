Матвиенко призвала поставить на место «зарвавшийся» Киев

«Зарвавшуюся» украинскую власть нужно поставить на место, так как ее политика в отношении российских журналистов недопустима, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так она отреагировала на произошедший 26 июня инцидент, когда украинские пограничники не пропустили российского телеведущего Евгения Примакова и корреспондента RT Полю Слиер на территорию страны без объяснения причины.

В связи с этим Матвиенко попросила главу временной комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова подготовить ответные меры.

«Позовите Союз журналистов, ведущих журналистов, пообсуждайте, подготовьте такие предложения. Ну что мы каждый раз (обращаемся в) ОБСЕ, другие международные структуры», — цитирует ее «РИА Новости».

Украина с 2014 года систематически ограничивает права российских журналистов: высылает их со своей территории и запрещает въезд в страну на определенный срок. Так, в этом году украинская погранслужба не пустила двух российских журналистов на финал Лиги чемпионов.

Кроме того, в марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, а на территории страны запрещена трансляция основных российских телеканалов.