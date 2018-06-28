В Раде нашли способ заставить Россию уважать Украину

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что «Москва не считается с интересами Киева», и рассказал, как заставить Россию уважать Украину — для этого, по его мнению, необходимо экономическое возрождение последней.

По словам парламентария, улучшения экономической ситуации можно добиться с помощью «дешевых кредитов на 15 лет». Он призвал открыть в стране «два–три крупнейших банка американских, европейских» и позволить на Украине «вздохнуть промышленности».

«Если мы за три–четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то действительно, если Россия увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути», — цитирует депутата агентство «РИА Новости».

Политик призвал отказаться от угроз в адрес соседа и перестать «воевать»: «каждый день воюем-воюем, а в результате всё хуже и хуже».

«Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться», — считает Бондарь.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после начала в Донбассе вооруженного конфликта в 2014 году, создания жителями региона самопровозглашенных ДНР и ЛНР из-за неприятия пришедшей в результате госпереворота власти, а также вхождения Крыма в состав РФ по итогам референдума. Москва неоднократно отвергала предъявленные Киевом обвинения в оккупации территорий.