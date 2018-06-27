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Москва предостерегла Лондон от попыток уничтожить дом Скрипаля

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Фото: Global Look Press/Joel Goodman
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Любые сделки с недвижимостью британского агента и экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля являются попыткой сделать невозможным расследование инцидента с его отравлением в Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

«Любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, <...> фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным», — приводит ТАСС комментарий представителя дипмиссии.

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Он также сообщил, что посольство направило ноту британскому МИДу с просьбой проверить информацию газеты The Sunday Times о том, что власти страны планируют выкупить дома пострадавших в Солсбери Скрипаля и сержанта полиции Ника Бэйли, а также их имущество, которое было заражено. На эти цели может быть потрачен £1 млн (свыше $1,3 млн) из средств налогоплательщиков.

Представитель посольства отметил, что Москва попросила Лондон проинформировать ее о действиях, которые британские власти собираются предпринять в отношении этого имущества. При этом он напомнил, что Великобритания оставила без ответа российское предложение о совместном расследовании инцидента. «Всё это укрепляет нас во мнении, что дело об отравлении Скрипалей планомерно засекречивается британскими властями», — заключили в дипмиссии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным британской стороны, помощь медиков также потребовалась 21 человеку, в том числе полицейскому Нику Бэйли. В Лондоне заявили, что они пострадали от действия нервно-паралитического вещества А234, и бездоказательно обвинили Россию в причастности к этому инцидентуВ настоящее время и Скрипаль, и его дочь выписаны из больницы. 

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