Посольство России направило письмо посетившему Солсбери принцу Чарльзу

Российское посольство в Великобритании направило письмо принцу Чарльзу после его визита в Солсбери, где был отравлен британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

О визите принца Чарльза в Солсбери в посольстве узнали из сообщений СМИ. В письме, которое диппредставительство отправило члену королевской семьи, была изложена позиция России по инциденту в Солсбери: непричастность Москвы к отравлению Скрипалей, требование доступа к расследованию и пострадавшим российским гражданам, а также сожаление по фактам грубого нарушения международного права, сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Также дипведомство отметило в послании количество писем от британских граждан, которые не понимают бездоказательных обвинений и других действий властей в отношении России. В письме также вновь предлагается совместно провести расследование, чтобы выяснить настоящих виновников происшествия в Солсбери.

22 июня посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва продолжит добиваться предоставления консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям. По его словам, рано или поздно это произойдет.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в графстве Уилтшир в начале марта. Лондон без каких-либо доказательств заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. Москва отвергла все обвинения и потребовала открытого и независимого расследования.