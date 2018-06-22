Британский принц Чарльз посетит место отравления Скрипалей в Солсбери

Британский принц Уэльский Чарльз совместно с супругой герцогиней Корнуоллской Камиллой посетят место отравления Скрипалей в Солсбери.

В официальном заявлении резиденции принца сообщается, что визит состоится 22 июня. Он связан с программой восстановления города, действующей после инцидента с отравлением британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет RT.

Британские власти голословно обвиняют Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон выслал российских дипломатов, РФ ответила зеркально. Страны Евросоюза поддержали Лондон и заявили об отзыве посла ЕС из Москвы. О возможной высылке российских дипломатов сообщили около 20 стран, в том числе Чехия и Польша.

Посольство России в Вашингтоне призвало госдепартамент США доказать обвинения в причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля или принести извинения.

Президент России Владимир Путин отметил бездоказательность предъявляемых России обвинений.