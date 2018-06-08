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Британия не предоставила Германии доказательств по «делу Скрипаля»

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Великобритания всё еще не предоставила правительству Германии доказательств причастности России к делу об отравлении британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Заседание специального комитета, посвященное инциденту в британском Солсбери, прошло в бундестаге на этой неделе. На данный момент известно только то, что в деле фигурировал яд «Новичок», который якобы был использован для отравления Скрипалей и якобы был произведен в России, сообщает «РИА Новости».

Также отмечается, что немецкие спецслужбы по своим источникам пытались определить, кто ответственен за инцидент, но не смогли. Британские власти до сих пор не представили информации, которая бы доказывала, что яд был произведен в России.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и голословно обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня о требовании Москвы предоставить доступ к Скрипалям.

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