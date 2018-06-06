Следователи уточнили время применения отравляющего вещества в Солсбери

Британские следователи полагают, что нервно-паралитическое вещество, которым 4 марта отравили британского шпиона и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРК) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, намазали на дверную ручку их дома не ранее чем за сутки до того, как их обнаружили без сознания на скамейке в городе Солсбери.

Об этом в среду, 6 июня, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные Скотленд-Ярда.

По версии следствия, вещество нанесли на дверную ручку после того, как Юлия прибыла в дом отца 3 марта, прилетев в Великобританию из России.

Возможность сузить промежуток времени позволяет следователям сконцентрировать ресурсы на выявлении виновных, пишет издание.

4 июня стало известно, что британская полиция потратила в ходе работы над «делом Скрипалей» £7,5 млн (более $10 млн).

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

К настоящему моменту Скрипалей выписали из больницы.