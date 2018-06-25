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Власти Великобритании купят дом Скрипаля

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Фото: TASS/DPA/Andrew Parsons
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Дом британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выкупит правительство Великобритании. Вместе с ним власти страны купят и дом полицейского Ника Бейли, пострадавшего от отравления.

Налогоплательщикам это приобретение обойдется почти в £980 тыс., сообщает The Sunday Times

Правительство также выкупит автомобили и другое имущество семей, уточняет «Газета.ру».

НСН добавляет, что дом полковника ГРУ может быть продан за £350 тыс., а домовладение полицейского продается дороже — за £428 тыс.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Всего помощь медиков потребовалась 21 человеку, среди которых оказался полицейский Ник Бейли — его госпитализировали.

В Лондоне утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

В настоящее время пострадавших выписали из клиники.

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