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МЧС уточнило детали пожара в московском «Атриуме»

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В торговом центре «Атриум», расположенном возле станции московского метро «Курская», горел утеплитель под кровлей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

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Пожар в ТЦ произошел после 17:00 мск 27 июня. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не включилась.

Огонь наблюдался на потолке, под куполом здания. Площадь возгорания составила около 10 кв. м.

В целях безопасности пожарные совместно с администрацией «Атриума» вывели людей на улицу. Сведений о пострадавших не поступало. 

К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать. Как сообщил замглавы управления пожарно-спасательных сил МЧС РФ Сергей Смыгалин, пожарные прибыли на вызов в ТЦ через четыре минуты после сообщения о возгорании. 

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