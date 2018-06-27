МЧС уточнило детали пожара в московском «Атриуме»

В торговом центре «Атриум», расположенном возле станции московского метро «Курская», горел утеплитель под кровлей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар в ТЦ произошел после 17:00 мск 27 июня. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не включилась.

Огонь наблюдался на потолке, под куполом здания. Площадь возгорания составила около 10 кв. м.

В целях безопасности пожарные совместно с администрацией «Атриума» вывели людей на улицу. Сведений о пострадавших не поступало.

К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать. Как сообщил замглавы управления пожарно-спасательных сил МЧС РФ Сергей Смыгалин, пожарные прибыли на вызов в ТЦ через четыре минуты после сообщения о возгорании.