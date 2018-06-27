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В Москве горит торговый центр «Атриум»

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Фото: twitter.com/FoxTime
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Пожар произошел в московском торговом центре «Атриум», который расположен рядом со станцией метро «Курская». Об этом сообщает портал iz.ru со ссылкой на очевидцев.

По их данным, пожарная тревога не включилась.

На кадрах видно, что огонь охватил часть крыши здания.

С 1 мая в России вступил впервые в силу ГОСТ, обязующий российские организации ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию и дважды в год — работоспособность автоматических систем тушения и противодымной защиты. 

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