В Москве горит торговый центр «Атриум»

Пожар произошел в московском торговом центре «Атриум», который расположен рядом со станцией метро «Курская». Об этом сообщает портал iz.ru со ссылкой на очевидцев.

По их данным, пожарная тревога не включилась.

На кадрах видно, что огонь охватил часть крыши здания.

Публикация от ⚜Михалищев Данила Сергеевич⚜ (@danila_lawyer21) 27 Июн 2018 в 7:35 PDT

С 1 мая в России вступил впервые в силу ГОСТ, обязующий российские организации ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию и дважды в год — работоспособность автоматических систем тушения и противодымной защиты.