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Названа допустимая доза алкоголя в месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Американская ассоциация кардиологов выяснила, что даже молодой организм не способен без последствий пережить вечеринки с изобилием алкоголя, особенно если они проходят чаще раза в месяц. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of the American Heart Association.

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Ученые проанализировали информацию о 4710 людях в возрасте от 18 до 45 лет. Они изучили, как часто каждый из добровольцев «пьянствовал». Под этим подразумевалось употребление более пяти порций алкоголя подряд у мужчин и более четырех — у женщин. Одна порция была эквивалентна 350 г пива, 100 г вина или 40 г крепких спиртных напитков.

Специалисты выяснили, что у мужчин, которые иногда позволяли себе выпить слишком много алкоголя, было повышено кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин — уровень сахара в крови. Подобная закономерность особенно заметна у тех, кто злоупотреблял алкоголем в среднем чаще раза в месяц. При этом вышеозначенные симптомы наблюдались и среди тех, кто выпивал лишнее редко. 

Медики пришли к выводу, что снижение частого потребления алкоголя в больших количествах в молодом возрасте — хороший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее в июне сообщалось, что ученые установили причину алкогольной зависимости. Оказалось, что склонность к употреблению спиртных напитков связана с изменениями в мозге.

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