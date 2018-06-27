Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил стать журналистом

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил заняться журналистикой. Экс-министр уже получил соответствующие разрешения.

Согласно немецкому законодательству, министры, которые планируют устроиться на новую работу, должны подать заявку в комитет по этике, который в течение 18 месяцев должен установить, есть ли конфликт интересов.

По данным издания Spiegel, Габриэль будет сотрудничать с газетами медиагруппы Holtzbrinck, в частности, Handelsblatt, Tagesspiegel, Zeit и Wirtschaftswoche.

Кроме того, федеральное правительство разрешило Габриэлю занять должность члена правления концерна Siemens-Alstom. Чтобы избежать конфликта интересов, экс-министру придется ждать 12 месяцев.

Зигмар Габриэль возглавил министерство иностранных дел Германии 27 января 2017 года. Он покинул занимаемую должность в марте текущего года.