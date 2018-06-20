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Германия и Франция предложили создать Совет Безопасности ЕС

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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ФРГ и Франция выступают за проведение дебатов по вопросу создания новых форматов взаимодействия в Евросоюзе.

В частности, речь идет об учреждении Совета Безопасности ЕС, говорится в заявлении, опубликованном правительством Германии. Главным предлогом называется «возможность более тесной координации в ЕС и на внешних форумах», передает RT.

Кроме того, Германия и Франция по итогам межправконсультаций выступили за создание «группы мудрецов», которая могла бы заниматься вопросами финансовой архитектуры ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила о готовности с Францией «совместно противостоять нелегальной вторичной миграции».

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