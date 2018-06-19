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Макрон обозначил срок принятия первого бюджета еврозоны

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Первый бюджет еврозоны может быть принят в 2021 году, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 19 июня.

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Он отметил, что обе страны работали над этой идеей «в течение последних десяти лет», передает ТАСС.

Вместе с тем, французский лидер не сообщил какие-либо параметры бюджета.

Меркель заявила, что Берлин согласен с предложением Макрона о создании бюджета еврозоны.

Предполагается, что бюджет еврозоны будет создан в рамках уже существующих структур ЕС. Он будет использован, в частности, для более активного инвестирования в экономику стран валютного сообщества в целях ее укрепления перед лицом кризисов.

Накануне сообщалось, что Макрон планирует добиться на встрече с Меркель поддержки Германией идеи реформы еврозоны.

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