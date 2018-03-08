Глава МИД ФРГ не войдет в новое правительство страны

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не станет работать в составе нового правительства ФРГ. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«Я не буду входить в новое правительство», — пояснил Габриэль.

Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören. Meine Erklärung dazu: pic.twitter.com/qDCJT2KAZv — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) March 8, 2018

Глава немецкого МИДа добавил, что об этом ему сообщили будущий председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и и.о. главы партии Олаф Шольц.

4 марта немецкие социал-демократы согласились формировать правящую коалицию совместно с альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза во главе с Ангелой Меркель.