Глава МИД ФРГ не войдет в новое правительство страны
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не станет работать в составе нового правительства ФРГ. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.
«Я не буду входить в новое правительство», — пояснил Габриэль.
Глава немецкого МИДа добавил, что об этом ему сообщили будущий председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и и.о. главы партии Олаф Шольц.
4 марта немецкие социал-демократы согласились формировать правящую коалицию совместно с альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза во главе с Ангелой Меркель.