Социал-демократы согласились создать новое правительство в Германии

Немецкие социал-демократы согласились формировать правящую коалицию совместно с альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза во главе с Ангелой Меркель. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Согласно опубликованному на сайте телеканала сообщению, по итогам внутрипартийного решения большинство членов Социал-демократической партии Германии высказались за вступление в коалицию с ХДС и ХСС.

Выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции, прошли в Германии в конце сентября 2017 года. Участники переговоров представили проект коалиционного соглашения в Берлине 7 февраля. Предположительно, новое правительство должно быть сформировано в марте-апреле 2018 года.