Члены партии Меркель поддержали формирование коалиции с социал-демократами

Делегаты возглавляемого канцлером ФРГ Ангелой Меркель «Христианско-демократического союза» (ХДС) на съезде в Берлине проголосовали за формирование правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Против альянса с СДПГ высказались только 27 из примерно 1 тыс. делегатов съезда, передает ТАСС. Как отмечает агентство, члены СДПГ проведут голосование по коалиционному соглашению с ХДС с 20 февраля по 2 марта. Если они примут положительное решение, правящая коалиция Германии будет сформирована.

Парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября, однако правящий союз (ХДС/ХСС) не смог набрать большинства, из-за чего встал вопрос формирования коалиционного правительства.

Оно до сих пор не сформировано, так как до того, как приступить к переговорам с СДПГ, правящий альянс вел не увенчавшиеся успехом переговоры с другими политическими объединениями.